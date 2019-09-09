Advertisements Advertisements

مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة تنتقد رفض الحكومة المشاركة في حوار جدة

الإثنين 9 سبتمبر 2019

المجلس الانتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365

إنتقدت مسؤولة بارزة في هيئة الأمم المتحدة، رفض الحكومة اليمنية المشاركة في الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية، بشأن إنهاء الخلافات القائمة مع المجلس الإنتقالي الجنوبي على خلفية تحركات الأخير لتطهير العاصمة عدن من معسكرات الإصلاح .

Advertisements

وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو في تصريح المتحدة عقب اختتام اجتماع الجولة السادسة للجنة اعادة الانتشار، ان الامم المتحدة تتابع عن كثب مجريات حوار جدة وجهود المملكة العربية السعودية التي لاقت اشادات دولية واسعة في تبنيها للحوار والخروج بتفاهمات تمنع المزيد من تدهور الاوضاع في جنوب اليمن.

وأعربت روزماري عن امتعاضها من الموقف السلبي للحكومة اليمنية إزاء حوار جدة وما يتصل به من تخفيض نسبة التوتر في جنوب اليمن خاصة محافظات شبوة وابين حضرموت .. مؤكدة أن مثل هذا التصعيد لن يخدم الا الجماعات الارهابية.

وعززت روزماري تصريحات قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي، بتأكيدها أن التقارير تشير إلى عودة التحركات للتنظيمات الارهابية والقيام باعمال تفجير مجدداً مما يتيح لتلك التنظيمات استغلال حالة الدفع العسكري وارتباط قيادات عسكرية يمنية بها.

واكدت ان حوار جدة يعد المخرج الصحيح للأزمة التي نشأت في جنوب اليمن بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقالت "لكن الى حد الان يعتبر موقف الحكومة برفضها للحوار كما لو انها تحولت إلى مشكلة أمام الجميع خاصة" .