أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 وهي كالتالي :

قنبلة تودي بحياة طفلين في لحج "تفاصيل" https://www.elyamnelaraby.com/418145/ خسائر حوثية كبيرة بغارات للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/418164/ “علي عريشي “يكشف التعاون الخارجي مع الإخوان المسلمين في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/418168/ شاهد .. أضرار وشظايا جراء انفجارات شديدة بمخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/418170/ ناطق الإنتقالي: نطمأن شعبنا بأن كهرباء العاصمة والمناطق المجاورة ستستقر https://www.elyamnelaraby.com/418171/ قصف حوثي على حيس بالحديدة تزامنا مع إجتماع ثان للجنة إعادة الإنتشار https://www.elyamnelaraby.com/418172/ مراسلنا.. إحالة أوراق القضية المرفوعة ضد الناشط 'مطير' إلى المحكمة العامة بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/418177/ مراقبون: التحشيد العسكري للإصلاح صوب الجنوب يؤكد رفضه لبيانات التحالف https://www.elyamnelaraby.com/418178 غلاب: الجماعة الثورجية تنفيذا للأجندات الإخوانية استنفرت ضد الامارات https://www.elyamnelaraby.com/418186/ قيادي بالحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": كل من شارك في الحملة ضد الإمارات لهم علاقة بجماعة الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/418195 Advertisements رئيس الفريق الحكومي: استطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة https://www.elyamnelaraby.com/418198/ بيان للجنة انتشار الحديدة: تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/418200/ عدسة "الخليج 365" توثق معاناة المواطن الحضرمي في الحصول على الوقود https://www.elyamnelaraby.com/418205/ المصفاة تنفي مزاعم الحكومة بشأن وصول باخرة محملة بوقود الكهرباء إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/418215/ المجلس الإنتقالي يبحث آليات تفعيل العمل النقابي في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/418218 مسهور : الحكومة اليمنية لا تمتلك الإرادة للخروج من مأزقها https://www.elyamnelaraby.com/418223/ قبائل وأعيان يافع تنفي بيانا منسوبا لها وتوكد أنها مناصرة للحق الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/418225/ رئيس انتقالي شبوة يشيد بموقف أبناء المحافظة الرافض للإحتلال https://www.elyamnelaraby.com/418226/ قائد الحزام الأمني في أبين يؤكد إلتزام قواته بالتهدئة التي أعلنها التحالف العربي https://www.elyamnelaraby.com/418236 الجنوبيون يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وفاءاً للإمارات والتحالف العربي.. صور https://www.elyamnelaraby.com/418238/ شاعر جنوبي لـ"الخليج 365": هجوم الإخوان على بلادنا ليس له مبرر https://www.elyamnelaraby.com/418239/

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