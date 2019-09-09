أبو وجدان اليافعي

كتب الخليج 365

قال أبو وجدان اليافعي، الشاعر الجنوبي، أن هجوم ميليشيات الإخوان على الجنوب العربي ليس له اي مبررات سوى انهم يريدون القضاء على من يعترض نهجهم. وعدد اليافعي لـ"الخليج 365"، بعض الأسباب الأخرى لهذا الهجوم، ومنها نهم الثروات وتمدد جماعة الإخوان في داخل الأراضي الجنوبية.



وأضاف الشاعر اليمني، أن نظرة الإخوان في الجنوب ربما ابعد من ذلك، مبينًا أن وجودهم يهدد الامن الجنوبي والقومي العربي خاصة مع وجود مضيق باب المندب.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاعر جنوبي لـ"اليمن العربي": هجوم الإخوان على بلادنا ليس له مبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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