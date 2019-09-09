الجنوبيون يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وفاءاً للإمارات والتحالف العربي.. صور

Advertisements Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

الجنوبيون يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك

كتب الخليج 365

تظاهر أبناء الجنوب، اليوم الإثنين، امام مبنى الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك الأمريكية، وفاءاً وتأييداً للتحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعرض لحملة اعلامية من مطابخ الإخوان المسلمين و مطابخ الحوثيين خدمة لأجندة قطر وإيران .

Advertisements

ورفع المحتشدون في التظاهرة أعلام الجنوب ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وصور قيادة البلدين واللافتات والشعارات المؤيدة للتحالف العربي والمطالبة ببقاء قواته في الجنوب .

وتاتي هذه التظاهرة، إستجابة لدعوة أطلقها المجلس الإنتقالي الجنوبي، لإعلان الوفاء للإمارات والتذكير بخيانة وغدر الإصلاح الذي أودى بحياة العشرات من جنود القوات المسلحة الإماراتية .

وقال ناطق المقاومة الجنوبية علي شائف الحريري ان الحملة الاعلامية ضد الامارات من قبل الاخوان المسلمين والحوثيين جاءت بعدما حققت قوات التحالف العربي بعدن بقيادة العميد راشد الغفلي انتصارات متتالية ضد الجماعات الارهابية وضد مليشيات الحوثي وهذا ما اثار رعاة الارهاب ومموليه ودشنوا حرب إعلامية تستهدف الإمارات.

فيما قال السياسي الجنوبي، أحمد الصالح، أن هذه التظاهرة هي رقم ٢٣ منذ انطلاق عاصفة الحزم التي نفذها أبناء الجنوب في أمريكا دعما ومساندة للتحالف العربي وضد إيران واذنابها الحوثيين .. مؤكداً أن الجنوبيين أهل وفاء وصدق ومتمسكين بقضيتهم..