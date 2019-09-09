شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة... الريال اليمني ينهي تداولات اليوم بانهيار مخيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم الاثنين: الريال السعودي شراء) 157 - 156.8 البيع 157.4 - 157.5 Advertisements الدولار الامريكي (شراء) 601 - 600 البيع 607 - 605

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة... الريال اليمني ينهي تداولات اليوم بانهيار مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.