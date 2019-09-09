شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يعلن : حان الوقت لظهور طرف يمني ثالث يقف الى جانب الشعب .. شـاهـد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق بأنه حان الوقت لظهور طرف يمني ثالث يقف الى جانب الشعب ومعاناته . وقال بن لزرق في تغريدة له بأن الطرف الثالث يجب ان يكون يرفض تنازلات الشرعية وعبث الأطراف الاخرى وكل الظروف اليوم مهيئة لظهور هذا الطرف فأعداده في تزايد ولم يعد بحاجة الا الى القليل من التواصل والتنظيم. Advertisements وأختتم بن لزرق: حان الوقت ان يقول الشرفاء كلمتهم دونما وصاية لانقاذ البلاد.

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