لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تصدر بيان هام

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
اصدرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن بيانا حول نتائج اجتماعها السادس.
واكد البيان على إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة حيث يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين والأمم المتحدة.
واضاف البيان انه سيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع الضباط الميدانيين.
واكد البيان على نشر فرق مراقبة في أربع مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى لتثبيت وقف النار.
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