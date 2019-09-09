شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يسعد العالم العربي والاسلامي ويصدر القرار الذي طال انتظاره .. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان يسعد العالم العربي والاسلامي ويصدر القرار الذي طال انتظاره ..

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين، الذين يقصدون المملكة لأداء مناسك العمرة.

حيث ألغت السلطات السعودية رسوم تكرار العمرة، وفقا لصحيفة عكاظ.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : الامارات تتعرض الان لهجوم عسكري عنيف .. وانفجارات عنيفة تهز هذة المناطق ..«تفاصيل طارئة»

Advertisements

عاجـــل : الملك سلمان يسعد العالم العربي والاسلامي ويصدر القرار الذي طال انتظاره ..

----------------------------------------



وبينت الصحيفة أن وزير الحج وجه رسالة شكر الىالملك سلمان وولي عهده ، بمناسبة صدور قرار ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور ويشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الحج قوله : يدعم القرار الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

وعلى الجانب للمصري، كانت محكمة القضاء الاداري المصري قد أصدرت قرارا خلال شهر مايو الماضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت.

يذكر أن وزارة السياحة المصرية، كانت قد أصدرت قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.