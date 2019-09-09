جزيرة "سقطرى" بدون كهرباء منذ أربعة أيام‎ بسبب نفاذ الوقود

منذ أربعة أيام تعيش معظم مناطق جزيرة سقطرى دون كهرباء، بسبب نفاذ الوقود المشغل لمحطات التوليد. بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".



وقال السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى، محمد عبد الله السقطري "إن معظم مناطق محافظة أرخبيل سقطرى، وبينها عاصمتها "حديبو"، بدون كهرباء منذ 4 أيام متواصلة".



وأشار "إن سبب انقطاع التيار الكهربائي كليا يعود إلى نفاذ الوقود المشغل لمحطات التوليد، لافتا إلى أن باخرة تحمل الوقود، لم تتمكن من الوصول إلى سقطرى بسبب الرياح والأمواج الشديدة".



وذكر أن الباخرة عادت إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة (شرق اليمن) قبل أيام، موضحا أنها ستعاود الإبحار في وقت لاحق إلى سقطرى، لتزويد الجزيرة بالوقود.

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