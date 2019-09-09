رئيس انتقالي شبوة يشيد بموقف أبناء المحافظة الرافض للإحتلال

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أشاد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، الشيخ علي محسن السليماني، بموقف أبناء شبوة الرافض للاحتلال وأعوانه في المحافظة .
وقال في تصريح صحفي له اليوم، أن محاولات الإحتلال، في إشارة إلى قوات الإصلاح، والانتهاكات التي تقوم بها جحافل الاحتلال ومليشياته الغازية، لم تثنِ من عزائم المقاومة الجنوبية وأبناء شبوة .. داعياً إلى تفعيل الرفض الشعبي للاحتلال وأعوانه بكافة الطرق والأساليب حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض الجنوب الطاهرة.
وأكد السليماني على أن قيادة المجلس تقوم بواجبها على جميع الأصعدة، وأن يوم النصر قد اقترب باذن الله، حاثاً أبناء المحافظة على الصبر والثبات .. محذراً من التعاطي مع أي مشاريع أو دعوات يراد بها ضرب النسيج الاجتماعي الشبواني على طريق ضرب القضية الوطنية الجنوبية.
وثمّن السليماني في ختام تصريحه مواقف دول التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مناشدا إياهم بالتعامل بجدية مع مطالب شعب الجنوب.
وجاءت تصريحات السليماني، بالتزامن مع العمليات التي ينفذها رجال القبائل ضد قوات الإصلاح في عاصمة المحافظة بعتق، في وقت تواصل فيه قوات الإصلاح إرتكاب الإنتهاكات بحق أبناء المحافظة والقيام بأعمال سلب ونهب للمرافق والمؤسسات الحكومية ومعسكرات النخبة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.