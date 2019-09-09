قبائل وأعيان يافع تنفي بيانا منسوبا لها وتوكد أنها مناصرة للحق الجنوبي 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

نفت قبائل وأعيان يافع، مساء اليوم الاثنين، بيانا منسوبا لها مؤكدة أنها مناصرة للحق الجنوبي.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد:

قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"

إطلعنا عل بيان مزور صادر باسم مشائخ قبائل يافع حاول الاصطياد في المياه العكرة وتحويل مسألة ما يجري الى مسالة قبلية بينما يافع كانت وستبقى قبائل ناصره للحق الجنوبي وموقفها ثابت الى جانب الشعب الجنوبي وأمنه واستقراره.

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ان محاولات الزج باسم يافع في مسائل امنية بحتة ومن هو من أبناء يافع في الأمن والقوات الجنوبية فهو يمثل المؤسسة التي ينتمي إليها وينفذ توجيهات قياداته بغض النظر عن انتمائه القبلي. لهذا نرفض الزج باسم يافع في بيانات تدس السم في العسل وتتعلق بتفاصيل هامشية.

إن القانون فوق الجميع وإن يافع ومشائخها وأعيانها يرفضون استخدام اسم يافع لكل من هب ودب، فيافع لها موقفها الواضح منذ فجر التأريخ وتأييدها لكل أهداف الشعب الجنوبي وتحقيق الامن والاستقرار للوطن الجنوبي عامة، كما ترفض الظلم أي كان، وتؤكد أن القانون فوق الجميع وأي متورط أي كان وتابع لأي جهة يحق للاجهزة الامنية اتخاذ تجاهه ما يلزم وفق القانون.

لقد كان لقبائل يافع منذ البداية موقفها المؤيد لحق الشعب الجنوبي في نيل حقه واستعادة دولته ورفض كل اشكال وممارسات الجهات الحكومية اليمنية او ما يتعلق بها من خلايا تخريبية او ارهابية مارست ضد ابناء يافع انتهاكات جسيمة واعتراضات في الطريق ونهب مدخرات وسيارات.

ونحن نرفض الممارسات التي تحاول حكومة اليمن وخلاياها ممارساتها، فإننا نؤكد ان الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية هي التي من واجبها عمل ما يلزم والقبض عل المتورطين في أي اعمال وانتهاكات ولا يعني مشاركة هذا او ذاك من ابناء يافع انه يمثل يافع، مع اعتزازنا بمواقف كل ابناء يافع الوطنية الجنوبية وتضحياتهم الجسيمة.

نؤكد مجدداً اننا لم نصدر بيان وان ما جاء في البيان المزور او الذي يتحدث باسم مشائخ وقبائل يافع انما هو محاولات لإثارة النعرات ضد يافع لكون اجهزة الامن مشكلة من كل ابناء الجنوب واي اجراءات امنية فالاجهزة الامنية وقيادتها هي المسؤولة عنها في سبيل تحقيق الامن والاستقرار وملاحقة المتورطين بالتقطع والحرابة.

وختاماً نؤكد أن من تقدم صفنا في الخير والصلاح فنحن معه وإن كان أصغرنا، وأن من ارتكب خطأ أو سيئة فهي جريرة شخصية يتحمل تبعاتها بذاته تطبيقا لقوله تعالى" كل نفس بما كسبت رهينة" صدق الله العظيم.

صادر عن مشايخ قبائل يافع بتاريخ : 9 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441ه 1- الشيخ فضل محمد بن عيدروس العفيفي 2- الشيخ الذهب بن عمر بن صالح ال هرهره 3- الشيخ عبدالحق عبدالرحمن بن عاطف جابر 4- الشيخ فيصل قاسم عبدالرحمن المفلحي 5- الشيخ خالد صالح حسين راجح بن سبعه