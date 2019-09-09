المجلس الإنتقالي يبحث آليات تفعيل العمل النقابي في الجنوب

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

بحث أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الإثنين، مع رؤساء النقابات واللجان العمالية في عدد من القطاعات والمرافق الخدمية والعامة في العاصمة عدن، آليات تفعيل العمل النقابي بما يُلبي تطلعات العمال في كافة القطاعات .



وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل العمل النقابي بما يحقق مطالب العمال وانتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة، ويساعد في الرفع من مستوى جودة العمل في المؤسسات.

وخلال اللقاء، شدد لملس، على ضرورة تعزيز حضور النقابات ومشاركاتها الفاعلة في وضع الأسس المتينة في عملية البناء وقيادة العمل المؤسسي على كافة المستويات والقطاعات .. مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون في هذا الجانب بما يحقق الآمال والتطلعات المنشودة.

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وأشار إلى أهمية تفعيل العمل الرقابي في متابعة عمليات الإخلال والتسيُّب الإداري ورصد أعمال العبث بالمال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، باعتباره واجب مهني وأخلاقي لابد من تفعيله، للإسهام في تطوير الأداء العملي والنهوض بالقطاعات الخدمية والعامة ومحاربة المظاهر التي تؤدي إلى تدهور المؤسسات والعمل على مواكبة متطلبات المرحلة لتحقيق طموحات المواطنين المعقودة على هذه القطاعات.

بدورهم قدم الحاضرون من رؤساء ومندوبي النقابات العمالية مقترحات لتطوير العمل النقابي وأداء المؤسسات الخدمية بما يعزز قيمة العامل والموظف الجنوبي في سبيل نيلة حقوقه القانونية، وأداء واجبه الوطني والخدمي تجاه مؤسسته ووطنه الجنوب.

وعبر الحاضرون عن بالغ شكرهم لقيادة المجلس الانتقالي، مؤكدين أنها لم تتدخر جًهداً في إيلاء النقابات العمالية الاهتمام الذي أسهم في استعادة الدور النقابي والعمالي الذي يواكب تطلعات العاملين وينتصر لقضاياهم وحقوقهم العادلة والمشروعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد فضل قطيبي رئيس الدائرة الجماهيرية في الأمانة امانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والأستاذ محمد الجنيدي، سكرتير الأمين العام.