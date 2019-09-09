شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مداخلة تلفزيونية تم طرد قيادي مؤتمري كبير من مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد القيادي المؤتمري عضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم، أنه السلطات المصرية قامت بترحيله من القاهرة عقب مداخلة له على قناة “العربية الحدث” فضح فيها السعودية والإمارات وخداعهم لليمنيين باسم دعم الشرعية.

ونشر “شريم” الذي يرأس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة، صورة له عبر حسابه في “تويتر”، برفقة أطفاله، في مطار القاهرة، قائلا: “من مطار القاهرة مع أسرتي، لكم كل الود، وإلى لقاء قريب يجمعنا”.

وكان شريم، وخلال مداخلة على قناة “العربية الحدث”، هاجم الإمارات والسعودية، متهما إياهما بخداع أنصار الشرعية.

وقال إن “الحدث جلل، وحان الوقت أن نعترف للعالم بأن هذا التحالف فشل، وأنه أكذوبة كبرى، ولم يأت لإعادة الشرعية، وعلى الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يواجه الشعب بالحقائق، أو أن يتنحى”.

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وتابع: “المضحك أننا ذهبنا ننشد الديمقراطية، والتحرر، عبر من ينكرها بل ويكفر بها”.

وتأتي مغادرة شريم بعد أيام من شنه هجوما على التحالف العربي بقيادة السعودية،وحديثه عن الخداع الإماراتي والسعودي لليمنيين واستغلال عبدربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية بالرياض.

من مطار القاهرة مع اسرتي لكم كل الود والى لقاء قريب يجمعنا