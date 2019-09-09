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عدسة الخليج 365 توثق معاناة المواطن الحضرمي في الحصول على الوقود
الإثنين 9 سبتمبر 2019
معاناة المواطن الحضرمي في الحصول على الوقود
كتب
الخليج 365 - بكر محسن
وثقت عدسة مراسل "الخليج 365" في حضرموت معاناة المواطن الحضرمي، من الحصول على المحروقات، رغم كون المحافظة غنية جدا بالموارد النفطية والمتجددة.
ويشكل انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمتكرر، في المكلا مشكلة تخلق مشاكل أخرى.
فكما ترون أعزاءنا يرتصف المواطنون لساعات أمام محطات الوقود، أملا في الحصول عليه، لقضاء احتياجاتهم اليومية.
لكن ليست هذه المشكلة ليست مشكلة انعدام في المحروقات مثلما قد يبدو، بل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الحالي، حيث توقفت المحطة عن التعبئة للزبائن حتى عودة التيار.
الجدير بالذكر أن مدن ساحل حضرموت خرجت للشارع مجددا، للتظاهر ضد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة التي بلغت الـ4 ساعات بعد كل ساعة أو اثنتين.
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