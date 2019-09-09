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بيان للجنة انتشار الحديدة: تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار
الإثنين 9 سبتمبر 2019
لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة _ ارشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
قرر أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.
ووفق بيان - تلقى "الخليج 365" - "عقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار ( RCC ) إجتماعهم المشترك السادس في الفترة من 8 إلى 9 أيلول / سبتمبر على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه المفتوحة قبالة الحديدة".
وأضاف البيان" تأكيداً لإلتزامهم بإتفاقية الحديدة ، قامت لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي ، وبناءً عليه تم إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة يضم ضباط إرتباط وتنسيق من الطرفين بإضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة".
ومضى "سيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الإتصال المباشر مع ضباط الإرتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة".
وتناول أعضاء اللجنة الجوانب الفنية والعملية من إقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ إتفاق الحديدة ومراحله وسقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقاً.
وكان اللواء محمد عيضة رئيس فريق الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة، قال استطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.
جاء ذلك عقب إنتهاء الإجتماع المشترك السادس الذي عقد على متن السفينة الأممية في المياه المفتوحة قبالة الحديدة.
وقال عيضة جئنا إلى هذا الإجتماع وأبدينا مرونة عالية تتويجاً لحرص قيادتنا السياسية وقيادة تحالف دعم الشرعية على تنفيذ إتفاقية استوكهولم فيما يتعلق بمحافظة الحديدة.
وأضاف عيضة ، إستطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.
ودعا اللواء عيضة الجميع إلى دعم هذا التوجه حقناً لدماء اليمنيين
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