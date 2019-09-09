رئيس الفريق الحكومي: استطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

قال اللواء محمد عيضة رئيس فريق الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة، استطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.



جاء ذلك عقب إنتهاء الإجتماع المشترك السادس الذي عقد على متن السفينة الأممية في المياه المفتوحة قبالة الحديدة.

وقال عيضة جئنا إلى هذا الإجتماع وأبدينا مرونة عالية تتويجاً لحرص قيادتنا السياسية وقيادة تحالف دعم الشرعية على تنفيذ إتفاقية استوكهولم فيما يتعلق بمحافظة الحديدة.

وأضاف عيضة ، إستطعنا التوصل إلى خطوة ننطلق منها في أعمالنا القادمة.

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ودعى اللواء عيضة الجميع إلى دعم هذا التوجه حقناً لدماء اليمنيين.

وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شنت قصفاً مدفعياً على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن ، مستخدمة المدفعية الثقيلة.

ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم الثاني من إنعقاد الإجتماع المشترك للجنة إعادة الإنتشار في الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية قصف مدفعي عنيفة وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف بي 10 وقذائف RBG بشكل عنيف ومكثف.

في الوقت نفسه أشارت المصادر أن المليشيا استهدفت مواقع أخرى شرق المدينة بسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة