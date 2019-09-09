قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": كل من شارك في الحملة ضد الإمارات لهم علاقة بجماعة الإخوان

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قيادي بالحراك الجنوبي لـاليمن العربي: كل من شارك في الحملة ضد الإمارات لهم علاقة بجماعة الإخوان
الإثنين 9 سبتمبر 2019
أحمد جباري أبو خطاب
كتب
سيد مصطفي
قال أحمد جباري أبو خطاب، القيادي بالحراك الجنوبي، أن ما افترت عليه الشرعية على دولة الإمارات ، هي من أعظم الإشاعات و الاكاذيب التي روجتها جماعة الاخوان المسلمين وشارك في الحملة وزراء من حكومة الشرعية وكتاب وصحافيين لاتخفى علاقاتهم المشبوهة بهذه الجماعة تتنكر للجميل الذي لاينسى لدولة للامارات العربية المتحده في دعم اليمن بل وتصف الامارات بدولة احتلال لعدن و للجنوب كله .
وأكد أبو خطاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تصرفات وسياسة الامارات في اليمن تحاكي حقيقة دعم اليمن نحو التحرر من الحوثي وايران وبناء دولة ونضام ومجنمع حديث كما هو حال دولة الامارات .
وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أن الإمارات لم تجد اي نية صادقة لتحرير اليمن في الشمال بل لم تجد فيه شعبا وجيشا يحمل المهام الجسيمة ومستعد للتضحية دون استغلال وتلاعب، مبينًا أنه ظهر للعلن (امراء حرب ) يسيطرون على كل شيئ في حكومة الشرعية وجيشها.
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