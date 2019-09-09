انفجار مستودع سلاح للحوثيين في الحديدة وأضرار بشرية ومادية في صفوف المدنيين

انفجر اليوم الاثنين، مستودع ذخائر وأسلحة تابع للحوثيين، في مدينة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية، إن انفجاراً ضخماً هز مدينة الحديدة اليوم الاثنين، أعقبه انفجارات متتالية، ـ لم تعرف أسبابه بعد ـ في مخزن للسلاح تابع للحوثيين، في حي الزعفران بشراع جيزان.
وأكدت المصادر تعرض عدد من المدنيين لإصابات متفاوتة جراء تطاير الشظايا للمنازل المجاورة، فيما لم يعرف حجم الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الحوثيين الذين كانوا يتواجدون بداخل المخزن.
وأضافت المصادر أن عدد من المنازل تأثرت بالانفجار حيث اندلعت حرائق في عدد منها فيما تعرضت أخرى للتشقق .
وسبب الانفجار حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين، الذين نددوا باستخدام الأحياء السكنية لتخزين الأسلحة.
وتستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، أمكان لتخزين الأسلحة، وتتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، ضد غارات مقاتلات التحالف العربي.
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