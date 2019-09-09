الاكثر مشاهدة - انكشف المستور : 25 ألف ريال سعودي راتب صحفي يمني بارز مقابل هذه المهمة.. ومصدر سعودي يفضحه

شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور : 25 ألف ريال سعودي راتب صحفي يمني بارز مقابل هذه المهمة.. ومصدر سعودي يفضحه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح كاتب سياسي سعودي أنه كان يجد معارضة دائمة من قبل صحافي جنوبي في الوحدة اليمنية، ألا أنه أكتشف مؤخراً أن هذا الصحافي يستلم 25 ألف سعودي من قناة موالية للانتقالي .

وقال الكاتب السياسي سليمان العقيلي في تصريح له، إن الصحافي الجنوبي الذي يعارضه كثيراً في الوحدة اليمنية كان راتبه 5 آلاف ريال سعودي في صحيفة سعودية .

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وأشار العقيلي إلى أن هذا الصحافي الآن يستلم راتباً شهرياً قدره 25 ألف ريال سعودي شهرياً من قناة يمنية ممولة خليجياً مؤيدة للانتقالي مقابل اعداد برنامج اسبوعي وربما أشياء أخرى .

ولم يُشر الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي إلى اسم الصحافي الجنوبي، بل أكتفى بالإشارة إلى الأماكن التي عمل فيها والمرتب الذي يتقاضاه مسبقاً وحالياً .