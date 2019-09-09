الاكثر مشاهدة - ضربة معلم : الرئيس هادي يرفض البيان السعودي الإماراتي المشترك.. وقرار صارم يقلب الطاولة على الجميع .. واجتماع طارئ للحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم : الرئيس هادي يرفض البيان السعودي الإماراتي المشترك.. وقرار صارم يقلب الطاولة على الجميع .. واجتماع طارئ للحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت مصادر حكومية عن مسئولين في الرئاسة إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رفض مضمون البيان المشترك للإمارات والسعودية والذي أعلنا عنه أمس..

المصادر الحكومية، أكدت أن الرئيس دعا لاجتماع عاجل ينعقد اليوم الاثنين، لمناقشة البيان المشترك والوقوف على ما ورد فيه والذي يتجاهل تماماً كل الأعمال التخريبية للإمارات ويصر على اعتبارها شريكاً في التحالف وكذلك شرعنة الانقلاب.

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وتوقعت المصادر أن يقوم الرئيس بإنهاء مهمة اللجنة الحكومية المتواجدة في جدة برئاسة نائب الرئيس.

من جانب آخر أكد المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، على صفحته في الفيس وتويتر نقلاً عن مصادر مؤكدة، أكد أن الرئيس هدد بتقديم استقالته احتجاجاً على البيان المشترك والضغوطات التي يتعرض لها من الجانب السعودي..

وفِي ذات السياق أكدت مصادر متعددة أن كبار مسؤولي الشرعية ينتابهم الغضب والاستياء من البيان المشترك للمملكة والإمارات.. وأن الشرعية باتت في محل لا يشجعها بالوثوق بمواقف التحالف المملكة.