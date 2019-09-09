شكرا لقرائتكم خبر عن طلب سعودي عاجل للحكومة الشرعية يدعوها لرفض الحوار مع الانتقالي ويتعهد بإسقاط انقلاب عدن خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العاجل بشأن اليمن والذي رفع رأس كل اليمنيين.. شاهد ما ورد في شريطها الإخباري ؟ الإعلامي محمد العرب يذيع خبر عن مقتل عبدالملك الحوثي وصعوده فوق جثته .. وينشر ‘‘أول صورة‘‘ .. (شاهد)

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