الضالع: القبض على متهم بقتل أحد جنود شرطة مريس

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع، اليوم الاثنين، القبض على المتهم الرئيسي في مقتل الجندي احمد محسن القدام.
وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت" إن شرطة مديرية مريس وبالتعاون مع قوات من اللواء 83 مدفعية ألقت القبض على المتهم في مقتل "القدام"، مفضل عدم الكشف عن هويته حتى استكمال التحقيقات وسيتم كشفها للرأي العام.
وأشار إلى أن عملية القبض على المتهم، جاءت بعد جهود حثيثة للحصول على معلومات حوله قادت إلى القبض عليه.
وقتل الجندي القدام وهو أحد أفراد شرطة مريس، الأسبوع الماضي، بالقرب من مبنى إدارة الأمن بالمديرية.
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