شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين، الذين يقصدون المملكة لأداء مناسك العمرة. حيث ألغت السلطات السعودية رسوم تكرار العمرة، وفقا لصحيفة عكاظ. Advertisements وبينت الصحيفة أن وزير الحج وجه رسالة شكر الىالملك سلمان وولي عهده ، بمناسبة صدور قرار ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور ويشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة. ونقلت الصحيفة عن وزير الحج قوله : يدعم القرار الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030. وعلى الجانب للمصري، كانت محكمة القضاء الاداري المصري قد أصدرت قرارا خلال شهر مايو الماضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت. يذكر أن وزارة السياحة المصرية، كانت قد أصدرت قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان ..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.