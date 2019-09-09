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عدن - ياسمين التهامي - الهيئة التنفيذية للمجلس العام سقطرى تعقد إجتماعا موسع

2019/09/09 الساعة 07:33 مساءً (المركز الإعلامي الثقافي)

جهينة يمن: سقطرى :عبد الكريم بن قبلان Advertisements عقد اليوم في محافظة ارخبيل سقطرى اللقاء التشاوري إستجابة لدعوة الهيئة التنفيذية للمجلس العام م/ سقطرى و الذي ضم مشائخ ووجهاء وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وبحضور وكيل أول محافظة سقطرى رائد محمد الجريبي القائم بأعمال المحافظ والعميد/صالح على سعد وكيل المحافظة , والعميد علي أحمد الرجدهي مدير أمن المحافظة و العميد الركن /ناصر قيس ـ رئيس أركان اللواء القائم بأعمال قائد اللواء الأول مشاه بحري , وبحضور ممثل عن قيادة التحالف العربي , و عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

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