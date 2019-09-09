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عدن - ياسمين التهامي - سفير بلادنا بالمملكة العربية السعودية يلتقي رئيس المؤسسة العامة للتأمينات

جهينة يمن/ خاص / الرياض :

التقى سعادة سفير بلادنا بالمملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن، اليوم، بالعاصمة الرياض، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف .

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الهامة منها إعادة تفعيل مكتب المؤسسة العامة للتأمينات بالسفارة وفق آليه عمل واضحة لما له من أهمية في توفير الحماية الاجتماعية للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية والسبل المثلى لتسهيل الإجراءات للمغتربين الذين يرغبون بالاشتراك بنظام التامينات الاجتماعية.

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كما ناقشا تعزيز الشراكة بين المؤسسة والسفارة والجاليات اليمنية بالمملكة العربية السعودية لتحقيق الاهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعبر الدكتور شائع محسن عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة المؤسسة في تحسين وتوسيع خدماتها التأمينية المقدمة للمؤمن عليهم وحرصها على تطوير اداء عملها.

من جانبه شكر رئيس المؤسسة احمد صالح سيف ، في ختام اللقاء، سعادة السفير على تعاونه وتفهمه مع ما تقوم به المؤسسة من أنشطة ومهام ، ودورها بالمضي قدما بتوفير الحماية الاجتماعية للمغتربين ، باعتبار السفارة المعنية بخدمة ورعاية الجالية وتوفير الخدمات اللازمة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.