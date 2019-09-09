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عدن - ياسمين التهامي - ناشط سعودي.. مواطن يمني عادي زلزل عروش ابو ظبي وكراسيها وأرعب حكامها" تعرف عليه"

أشاد الناشط السعودي سلطان اليامي، بأبناء الشعب اليمني، ومواقفة البطولية ضد عصابة مليشيا الانتقالي وتمرد دويلة الامارات على التحالف العربي.

وخاطب اليامي، اهل اليمن، في تغريده على" تويتر" رصدها محر نبض الشارع، يكفيكم شرف وفخر وفخامة يا اهل اليمن بان مواطن عادي منكم لا يمتلك الأقلمة زلزل عروش ابو ظبي وكراسيها وحكامها وسياحتها واقتصادها.

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وجاءت تغريدة اليامي، تعليقا على الصحفي اليمني، انيس منصور، حيث قال: الإمارات خصم لدود بعد قصف الجيش ودعمها للانتقالي بالانقلاب على الحكومة في عدن وتأتي منها بيانات مشتركة.

وغرد منصور تحت وسم" البيان_السعودي_الاماراتي شيطان_العرب" وقال في انتظار الرد من الحكومة الشرعية التي لابد ان ستقدم الشكر للأشقاء في السعودية على حسن المؤامرة.