الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق هائل بالمكلا من دون خسائر

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365_المكلا

نشب حريق هائل في احد المنازل بمدينة المكلا، اليوم الإثنين 9 سبتمبر/ أيلول الحاري، دون رصد أية خسائر تذكر حتى هذه اللحظة.



وقال مصدر أمني في تصريح للإعلام الأمني: "أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني باشرت تدخلها السريع فور تلقي البلاغ من المواطنين يفيد بنشوب الحريق ليتم خمد السنة اللهب التي كادت ان تلتهم المنزل". .

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وقدم المواطنون شكرهم لطاقم الدفاع المدني وقوات الأمن على السيطرة التامة واحتواء الحادثة وإبعاد المواطنين عن موقع الحادثة.

ومنذ مطلع العام الجاري تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد عشرات الحرائق التي نشبت في الممتلكات العامة والخاصة خاصة بعد استلام المعدات وتدريب الطاقم بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان آخر الحرائق التي تم السيطرت عليها، بمنزل أحد المواطنين غربي المكلا، بالمنطقة الوسطى ما بين حيي المساكن والمتضررين، إثر نشوب حريق في مخزن أعلاف للماشية.