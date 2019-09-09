غلاب: الجماعة الثورجية تنفيذا للأجندات الإخوانية استنفرت ضد الامارات

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
نجيب غلاب
كتب
عدن - الخليج 365
قال وكيل وزارة الاعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، إن "الجماعة الثورجية تنفيذا للأجندات الاخوانية استنفرت ضد الامارات مستغلة المشاكل بين الامارات والشرعية".
وأضاف غلاب في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" - "بلغت الحملة حد أنها كشفت طاقات لم توظف ضد الحوثية خلال خمس سنوات وأوضحت أن تنظيم الإخوان الدولي في اليمن قويا ومتغلغلا وتحالفاته واسعه ويتعامل مع الملف اليمني كملف مركزي في معاركه"
وكتب قائلا "أتذكر قبل غزو الحوثية صنعاء، الظاهرة الصوتية الثورجية منقسمة مع الحوثي وضده، ومظاهرات ومؤامرة وتحركات وإعلام مكثف ووقعوا جميعا في الفخ كحمقى".
وذكر "وفي كل جولة صراع محورية يكررون نفس الأخطاء، ومن يخرج عن مسارهم يخونوه ويتحركون كوحوش صارخة غاضبة عمياء وتتحدى العالم، وتنتهي كفراغ يقاتل نفسه".
ومضى "عمليا مازالت الفاشية الاسلاموية في حدها الادنى ولو تمكنت من اكتساح بعض الدول سندخل حقبة من الصراعات العدمية وادخال الشعوب في تعبئة ضد العصر وضد الاخر وقبضة حديدية فكرية وأمنية وقمع شامل وفقر مدقع واعادة تركيز الثروة بايدي اباطرة التنظيمات، النجاة في تحالفات تواجه هذه الفاشيات بحزم".
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