شاهد.. اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب وطالبات الثانوية العامة بالمكلا

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي

كتب الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الثانوية العامة الذي نفذته مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي تحت أشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، بتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.



وفي الحفل الذي بدأ بايآت من الذكر الحكيم أكد المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالباقي علي الحوثري، ان هذا البرنامج يأتي ضمن شراكتنا مع مؤسسة الاختراع واشرافنا على البرنامج الصيفي لتقديم للطلاب دورات تدريبية نوعية في المجال المهني والفني واكتسابهم المهارات المتنوعة التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية.

وأشار الحوثري إلى أن نجاح هذا البرنامج النوعي الصيفي لأول مرة في حضرموت يأتي ضمن ثمار التعاون المشترك بين مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت والمنظمات الدولية من اجل النهوض بالتعليم في شتى مجالاته بحضرموت.

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وأكد الحوثري بانه قد صدر قرار رئاسي بأنشاء كلية المجتمع وهذا يصب في مصلحة الشباب لتخريج كوادر قادرة على التنافس في سوق العمل معربا عن شكره وتقديره للقائمين على البرنامج على جهودهم واهتمامهم لنجاح البرنامج مهنئا الطلاب والطالبات .

من جانبه قال أنيس عوض باجبير المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، إن هذا البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب وطالبات الثانوية الذي استهدف ٢٠٠ طالب وطالبة بالمكلا يعتبر الاول في حضرموت وهو باكورة لبرامج متقدمة قادمة داعيا الطلاب والطالبات إلى استغلال هذه الفرصة الأولى لتحديد مجالاتهم ما بعد الثانوية.

مشيرا إلى أن المؤسسة تنتهج التدريب المهني والفني ضمن برامجها كما دعا المدير التنفيذي للمؤسسة مدير البرنامج الصيفي الطلاب والطالبات إلى الاستفاده القصوى من كافة المعلومات التي تلقوها بالبرنامج في حياتهم المستقلبية القادمة معربا عن شكرهم وتقديرهم لأولياء أمور الطلاب والطالبات على تشجيع ابنائهم للتدريب بالبرنامج داعيا منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية في حضرموت للاستفادة من الفرص التدريبية لما من شانه خدمه الشباب شاكرا كل من ساهم في إنجاح البرنامج التدريبي الصيفي الأول لعام ٢٠١٩ م .

كما القيت كلمة للطلاب المشاركين بالبرنامج القتها الطالبة قدس صبري عبرت فيها عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على تنفيذ البرنامج الصيفي لاتاحة لهم الفرصة للمشاركة بالبرنامج الذي تلقوا فيه الطلاب والطالبات العديد من المهارات والمعلومات المتنوعة التي ستسهم في بناء وتحديد مستقبلهم .

وتخللت فقرات الحفل عرض فيلم ثوثيقي يحكي نجاح البرنامج وتقديم مشهد تمثيلي يعبر عن البرنامج الصيفي .

وفي ختام الحفل كرم كلا من المدير العام لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالباقي الحوثري، والمهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، والمدير التنفيذي للمؤسسة مدير البرنامج أنيس عوض باجبير، ومندوب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، وعبدالله بن مخاشن مندوب منظمة GIZ بحضرموت، الجهات المساهمة وادارة المؤسسة واداريي البرنامج والمدربين والميسرين والمشرفين والشخصيات المساهمة والاعلاميين في انجاح البرنامج التدريبي الصيفي وتسليمهم الدروع التذكارية والشهادات التقديرية، كما تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركون بالبرنامج وتسليمهم شهادات المشاركة بالبرنامج .