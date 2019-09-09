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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفاً مدفعياً على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن ، مستخدمة المدفعية الثقيلة.
ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم الثاني من إنعقاد الإجتماع المشترك للجنة إعادة الإنتشار في الحديدة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية قصف مدفعي عنيفة وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية.
وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف بي 10 وقذائف RBG بشكل عنيف ومكثف.
في الوقت نفسه أشارت المصادر أن المليشيا استهدفت مواقع أخرى شرق المدينة بسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة.
ويتواصل لليوم الثاني الإجتماع المشترك على متن سفينة الأمم المتحدة ( انتركنيك دريم إم ڤي ) في المياه الدولية قبالة مدينة الحديدة.
ويترأس الإجتماع العميد هاني نخلة القائم بأعمال رئيس لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة ، لمناقشة تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار.
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كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي على حيس بالحديدة تزامنا مع إجتماع ثان للجنة إعادة الإنتشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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