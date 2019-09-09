شاهد .. أضرار وشظايا جراء انفجارات شديدة بمخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

شظايا جراء انفجارات

كتب الحديدة - الخليج 365

تداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورا تظهر الشظايا والأضرار الناجمة عن انفجارات قوية في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



ويعيد "الخليج 365"، نشر الصور للشظايا والاضرار جراء إنفجارات في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان في مدينة الحديدة.

وتسبب بإصابة عدد من السكان وخسائر مادية كبيرة للمنازل المجاورة.

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وقال سكان إن الإنفجارات سبقها إنفجار شديد استهدف المخزن الذي كان عبارة عن هنجر لمصنع بلاستيك قبل أن تستخدمه مليشيا الحوثي لتخزين الأسلحة.

وحتى اللحظة لامعلومات أولية عن عدد المصابين أو عن سقوط ضحايا ، هناك خسائر كبيرة في المباني وحرائق طالت المنازل جراء تطاير الشظايا وتسببت بحالة هلع وفزع وسط السكان أثناء الإنفجارات.

وينشر "الخليج 365" صورا للشظايا وبقايا القذائف التي تطايرت على المنازل جراء إنفجارات مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في حي الزعفران السكني بالحديدة.

ويعد المواطن سليمان قحوي هو أحد ضحايا إنفجارات مخزن الأسلحة التابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية بحي الزعفران إثر سقوط منزله المجاور للمخزن وأدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.