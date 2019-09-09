شاهد .. أضرار وشظايا جراء انفجارات شديدة بمخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
شظايا جراء انفجارات
كتب
الحديدة - الخليج 365
تداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورا تظهر الشظايا والأضرار الناجمة عن انفجارات قوية في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
ويعيد "الخليج 365"، نشر الصور للشظايا والاضرار جراء إنفجارات في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان في مدينة الحديدة.
وتسبب بإصابة عدد من السكان وخسائر مادية كبيرة للمنازل المجاورة.
وقال سكان إن الإنفجارات سبقها إنفجار شديد استهدف المخزن الذي كان عبارة عن هنجر لمصنع بلاستيك قبل أن تستخدمه مليشيا الحوثي لتخزين الأسلحة.
وحتى اللحظة لامعلومات أولية عن عدد المصابين أو عن سقوط ضحايا ، هناك خسائر كبيرة في المباني وحرائق طالت المنازل جراء تطاير الشظايا وتسببت بحالة هلع وفزع وسط السكان أثناء الإنفجارات.
وينشر "الخليج 365" صورا للشظايا وبقايا القذائف التي تطايرت على المنازل جراء إنفجارات مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في حي الزعفران السكني بالحديدة.
ويعد المواطن سليمان قحوي هو أحد ضحايا إنفجارات مخزن الأسلحة التابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية بحي الزعفران إثر سقوط منزله المجاور للمخزن وأدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.