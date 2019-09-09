شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي: هذه أكبر خطيئة ارتكبتها القيادات الجنوبية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي الجنوبي المعروف ، صلاح السقلدي، عن أكبر خطيئة ارتكبتها القيادات الجنوبية منذُ بداية الحرب.

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وقال السقلدي في تغريدة له على "تويتر" أكبر خطأ - بل قُــلْ خطيئة ارتكبتها القيادات الجنوبية منذ بداية هذه الحرب أنها وضعت يدها بيد مجموعة لصوص وقَــتَـلة.

وتابع" فما يحدث اليوم هو أن الشعب بالجنوب يدفع ضريبة تلك الخطيئة نيابة عن مرتكبيها.