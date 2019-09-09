شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار امام السعودي والدولار ويصل اليوم الاثنين الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار ارتفاعه المستمر أمام الريال اليمني، عند افتتاح تعاملاته صباح اليوم الأثنين.

وتشهد اسعار الصرف انهيار للريال اليمني، يرافق ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الغذائية. تحديث سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، صباح اليوم الموافق 9 سبتمبر 2019م، على النحو الآتي:- العملة سعر البيع سعر الشراء Advertisements سعر الدولار الأمريكي` 599 604 سعر الريال السعودي 157 159 سعر الدرهم الإماراتي 159 161 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

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