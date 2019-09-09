انطلاق حملة #الشمال_والجنوب_يمن_واحد على التويتر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أطلق عدد كبير من الناشطين، اليوم الاثنين، حملة الكترونية على موقع التويتر بهاشتاق #الشمال_والجنوب_يمن_واحد . وتأتي هذه الحملة على خلفية مساعي التحالف السعودي الاماراتي لتقسيم اليمن . ودعا الناشطون جميع المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة

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