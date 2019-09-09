شكرا لبحثكم عن خبر فيديو/ ارتال القوات #السعـودية تتوغل في الاراضي اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - SulaimanAldoosari@SAUDI_POWER0 Advertisements ناقلات ام 113 ومدرعات الاوشكوش التابعه

للجيش العربي السعودي اثناء التقدم لدك

معاقل الحوثيين المجوس في #اليمن #حجة#حرض ناقلات ام 113 ومدرعات الاوشكوش التابعه

للجيش العربي السعودي اثناء التقدم لدك

معاقل الحوثيين المجوس في #اليمن 🇸🇦#حجة#حرض pic.twitter.com/jfhM5cFGhY — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) September 8, 2019

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