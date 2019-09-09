شكرا لبحثكم عن خبر إحتجاج طلابي أمام كلية ناصر الزراعية : لا إكراه في العلم والتخصص وفق متطلبات سوق العمل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - محمد محسن السلامي
طالب صباح اليوم طلاب كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج في وقفة احتجاجية تحديد تخصصاتهم وفق رغبتهم .
ورفع المحتجون اللافتات المعبرة عن مطالبهم كما تقدم الطلاب بمذكرة الى عميد الكلية جاء فيها:
نحن طلاب المستوى الثاني قدمنا في آخر يوم من امتحان المستوى الأول واليوم نكرر عليكم طلبنا وعدنا 3 طالب وطالبة ونرغب في التخصصات التالية :
الإنتاج الحيواني
والصناعات الغذائية
والوقاية ..
وكان هدفنا من تحديد رغبتنا تلبية احتياج سوق العمل من هذه التخصصات، مشيرين الى تقديم مذكرة سابقة إليكم وطلبتم توقيع 10 طلاب ووجود إمكانية لاستيعاب هذه الأقسام وسوق العمل بحاجة إلى هذه التخصصات .
واعربوا عن املهم في تجاوب الكلية بفتح هذه التخصصات.
كانت هذه تفاصيل خبر إحتجاج طلابي أمام كلية ناصر الزراعية : لا إكراه في العلم والتخصص وفق متطلبات سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.