شكرا لبحثكم عن خبر إحتجاج طلابي أمام كلية ناصر الزراعية : لا إكراه في العلم والتخصص وفق متطلبات سوق العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محمد محسن السلامي

طالب صباح اليوم طلاب كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج في وقفة احتجاجية تحديد تخصصاتهم وفق رغبتهم .

ورفع المحتجون اللافتات المعبرة عن مطالبهم كما تقدم الطلاب بمذكرة الى عميد الكلية جاء فيها:

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نحن طلاب المستوى الثاني قدمنا في آخر يوم من امتحان المستوى الأول واليوم نكرر عليكم طلبنا وعدنا 3 طالب وطالبة ونرغب في التخصصات التالية :

الإنتاج الحيواني

والصناعات الغذائية

والوقاية ..

وكان هدفنا من تحديد رغبتنا تلبية احتياج سوق العمل من هذه التخصصات، مشيرين الى تقديم مذكرة سابقة إليكم وطلبتم توقيع 10 طلاب ووجود إمكانية لاستيعاب هذه الأقسام وسوق العمل بحاجة إلى هذه التخصصات .

واعربوا عن املهم في تجاوب الكلية بفتح هذه التخصصات.