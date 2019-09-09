شكرا لبحثكم عن خبر وسط حضور كبير بيافع .. السعدي يعفو عن قاتل ولده ويرفض اي دية او مقابلها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يافع/ ناجي صبري
في بادرة طيبة وبحضور مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وحشد كبير من أبناء يافع يتقدمهم الشيخ عبدالرب النقيب والقائد ابو همام بن بعوه تم صباح اليوم صلح قبلي في منطقة ظلمان السعدي بيافع في قضية القتل التي حدثت عن طريق الخطأ عام 2011م في مديرية رصد والتي راح ضحيتها محمد حمود عاطف السعدي.
واستقبل الحضور والد المقتول حمود عاطف السعدي الذي رحب بهم وأعلن العفو والسماح عن المتهم محمد علي غالب السليماني كما رفض قبول الدية او اي مقابل.
وبعد الاستقبال والعفو والموقف المشرف البطولي الذي يعكس شهامة واصالة أبناء السعدي ويافع بشكل عام أقيمت مأدبة غداء عامة للحضور الذي تكفل بها والد المقتول.
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