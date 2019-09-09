شكرا لبحثكم عن خبر جهود إماراتية لإنهاء أزمة الكهرباء في سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المندوب العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في أرخبيل سقطرى خلفان المزروعي اليوم الإثنين، بتشغيل محطة قلنسية الكهربائية؛ لإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وجاء توجيهات المزروعي فور وصوله للأرخبيل، لإنهاء الأزمة التي دخلت يومها الخامس بالمدينة. Advertisements وباشر الفريق الهندسي عملية ربط المحولات لتشغيل محطة مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية فرع قلنسية خلال الساعات القادمة. بدوره أبدى المزروعي استعداده لحل أزمة الانقطاع المتواصل والمعاناة التي يعيشها الأهالي في مديرية قلنسية، وإيصال التيار الكهربائي استجابة للمناشدات التي أطلقها الأهالي للمؤسسة. فيما عبر أهالي قلنسية عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية وللمندوب العام على الاستجابة السريعة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

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