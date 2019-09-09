مراقبون: التحشيد العسكري للإصلاح صوب الجنوب يؤكد رفضه لبيانات التحالف 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل:

يستمر حزب الاصلاح بالرد على بيانات التحالف خاصة البيان المشترك الاخير بين السعودية والامارات الصادر أمس الأحد 8/9/2019 بمزيد من التحشيد واستدعاء قوات عسكرية واليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية من اتجاه مأرب الى عتق ومنها الى شقرة ابين من ثم الاستعداد نحو التحرك الى عدن.



ويرى مراقبون أفادوا مراسل "الخليج 365" ان تعنت حزب الاصلاح المسيطر على الشرعية اليمنية في القبول ببيانات التحالف وحضور حوار جدة هو مراوغة لمزيد من المماطلة حتى يشنوا حرباً ويفجروا الوضع في أبين خاصة بعد ايعازهم لجماعة تنظيم القاعدة بالسيطرة على مديرية الوضيع بأبين.

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ويقول المراقبون إن صمت التحالف على تحشيد وتحركات حزب الاصلاح يتطلب موقفاً حازماً من التحالف لإيقاف حزب الاصلاح عنده حدة بعدما تخلى عن معركته ضد مليشيا الحوثي الايرانية وزج بكل قواته من مأرب باتجاه المحافظات المحررة.

ويواصل حزب الاصلاح خروقاته ورفضه لبيانات التحالف العربي الرافضة لأي تصعيد عسكري على الارض والداعية للإلتزام بوقف اطلاق النار وحضور حوار جدة.

وشوهدت دبابات محمولة على شاحنات نقل تمر من طريق مأرب باتجاه عتق.

فيما لا يزال الدفع بقوات عسكرية وعربات واطقم الى شقرة للاستعداد لحرب في ابين بينما يلتزم المجلس الانتقالي الجنوبي ببيانات التحالف وبالتهدئة وبحضور حوار جدة حيث لا يزال وفد الانتقالي هناك بانتظار موافقة الشرعية على الحوار تحت اشراف السعودية الداعية للحوار.