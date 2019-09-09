مراسلنا.. إحالة أوراق القضية المرفوعة ضد الناشط 'مطير' إلى المحكمة العامة بمأرب

Advertisements Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قررت النيابة العامة بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، اوراق القضية المرفوعة ضد الناشط 'حافظ مطير' إلى المحكمة العامة بمأرب للنظر والبت فيها.



وذكرت مصادر أن وكيل النيابة فيصل الحميدي أوضح للهيئة الشكاوى التي تقدم بها الشاكين وقيام النيابة بالتحقيق فيها والتصرف في القضيه وهي قضية جنائية تم إحالتها، إلى المحكمة بمأرب.

واكد وكيل النيابة أن حافظ مطير مدني ولم يعد عسكري وأنه يحمل رتبة ملازم في الجيش ورواتبة موقفة بسبب خطاب مقدم من النيابة بسبب عدم حضوره إليها.

Advertisements

واكد بأنه أستلم الإكرامية الأخيرة وأسمة موجود في كشوفات الجيش الوطني برتبة ملازم .

هذا ويجدر بالإشارة الى الناشط مطير قد تم إعتقالة في وقت سابق من قبل الأمن بمأرب بتهمة الإساءة لرموز دينية عبر منشورات له بصفحته بالفيسبوك.

وقد وجهت النيابة حينها اطلاق سراحة بكفالة حضورية لكن لم يطلق سراحة الى الان ومازال محتجزا في سجن الاستخبارات العسكرية بمأرب بتوجيهات ذكر أنها تتبع الدكتور الحاضري مدير دائرة القضاء العسكري للجيش الوطني.

ودشن ناشطون في وقت سابق، حملة طالبوا فيها السلطات في محافظة مأرب، سرعة الإفراج الفوري على الصحفي حافظ مطير، مؤكدين انه محتجز بدعوات غير منطقية.