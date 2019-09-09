الحوثية تفتح نيران أسلحتها بشكل عنيف على "المشتركة" بالتحيتا جنوب الحديدة 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر ميدانية في التحيتا عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال المديرية في أوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 وعلى فترات متقطعة.

وفي ذات السياق قالت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة جنوب النديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 في ساعات العصر وحتى اللحظة.

ويتزامن القصف والإستهداف الدي تشنه المليشيات مع قيامها بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وحشد قوات جديدة نحو مديرية التحيتا ومناطق أخرى في محافظة الحديدة ، وفي الوقت الذي تعقد لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة جلساتها لليوم الثاني في المياه المفتوحة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

كما شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفاً مدفعياً على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن ، مستخدمة المدفعية الثقيلة.

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ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم الثاني من إنعقاد الإجتماع المشترك للجنة إعادة الإنتشار في الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية قصف مدفعي عنيفة وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف بي 10 وقذائف RBG بشكل عنيف ومكثف.

في الوقت نفسه أشارت المصادر أن المليشيا استهدفت مواقع أخرى شرق المدينة بسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة.

ويتواصل لليوم الثاني الإجتماع المشترك على متن سفينة الأمم المتحدة ( انتركنيك دريم إم ڤي ) في المياه الدولية قبالة مدينة الحديدة.

ويترأس الإجتماع العميد هاني نخلة القائم بأعمال رئيس لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة ، لمناقشة تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار