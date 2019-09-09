شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير : واشنطن تبلغ هادي الليلة عبرمساعدوزير خارجيتها بأنقلاب الأنقلابات وبعاصفة من القرارات(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور/ عبدالله العليمي عن أنقلاب واشنطن على الرئيس / عبدربه منصور هادي واصفا له بأنقلاب الأنقلابات على الشرعية. ونقل مصدر مقرب من العليمي الذي حضر استقبال الرئيس هادي لمساعد وزير الخارجية الاميركية لشئون الشرق الادنى السيد/ ديفيد كشنر _ أن واشنطن أبلغت الرئيس هادي انتهاء دوره كحاكم لليمن بنهاية العام الجاري ،

وانها رتبت مع امير خليجي اوضاعه ليستقر بالولايات المتحدة الاميركية وانه قدتم شراء سكن له ولعائلته في أرياف ولاية فلوريدا ويطل على خليج الخنازير. وابلغ المسئول الأميركي الرئيس هادي ان بلاده قررت وضع حد للحرب الدائرة في اليمن وبالتنسيق مع حلفائها. وأوضح المسؤل الاميركي ان واشنطن وحلفائها قرروا الدخول في حوار مباشر مع الحوثيين وبقية الجماعات المسلحة الاخرى التي تسيطر على الارض في صنعاء وعدن. واعطى المسؤل الاميركي للرئيس هادي فرصة ستة اسابيع لتعديل حكومي يتزامن مع ترتيبات لنقل صلاحياته. وعبر المسؤل الاميركي عن ماوصفه باستياء حكومته من تغلغل الجماعات الأرهابية في حكومة هادي وحصولها على اسلحة اميركية اودفعت ثمنها الحكومة الاميركية. واضاف المسؤل الاميركي قائلا: يؤسفني سيادة الرئيس ابلاغكم بانتهاء دوركم عقب فشلكم في تنفيذ تعهداتكم للحكومة الاميركية بمحاربة الأرهاب وقدانكشفت الاعيب كبار مساعديكم ودعمهم للقاعدة وداعش واليوم سأسلمكم خارطة طريق مزمنة لانهاء دوركم وعليكم سرعة التنفيذ وتتحملون عواقب المناورة والتباطؤ في تنفيذها وانتم تفهمون مااعني جيدا. يشار الى ان الرئيس هادي قداستقبل مساء الخميس مساعد وزير الخارجية الاميركية بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونائب وزير الخارجية اليمني وبحضور ناىب المسؤل الاميركي وسفير واشنطن لدى اليمن. نقلاً عن بلقيس اليمن الأخبارية