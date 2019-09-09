طارق عفاش يكشف أخطر وصية سرية من عمه صالح لاول مره ويقول السعودية انتهت ولن يكون لها اي دور والامارات هي البديل شمالا وجنوبا ( تفاصيل خطيرة )

قالت مصادر ، حضرت اجتماع لقائد ما يسمى المقاومة الوطنية العميد «طارق محمد عبد الله صالح» في مدينة المخا غرب محافظة تعز ،ان الاخير فتح النار على السعودية واصفا إياها ” بأنها العدو التاريخي لليمنيين”.

ويقود طارق ، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل صالح ، فصائل مناوئة للحوثيين في السواحل الغربية لليمن .

وأضحت المصادر أن طارق صالح اتهم في الاجتماع الذي ضم «صحفيين واعلاميين» المملكة العربية السعودية بخذلان قوات ” الحرس الجمهوري ” في صنعاء ، وتكرر الان نفس الأمر مع قوات المقاومة الوطنية .

مضيفا :” قال لي الشهيد بعد شهور من العاصفة : لا تثق بالسعودية ابدا ، وان اضطررت قف مع ايران ضدها ” في إشارة إلى وصية عمه الرئيس الراحل صالح له .

وقال طارق :” لولا الامارات كنا سنموت جوعا هنا ، السعودية لم تدعمنا بطلقة واحدة ولا حبة جبن ” .

وعرج طارق صالح على الأحداث بمحافظات ومدن الجنوب ، وقال إن السعودية هي من تقف وراء الصراع هناك .

مضيفا :” هكذا هي عادة ال سعود في اشعال الفتن وضرب القوى ببعضها ” .

وشدد نجل شقيق صالح ، على الصحفيين بضرورة الالتزام بكل الموجهات القادمة من ” أبو ظبي” .

وأضاف :” شوفوا الفريق ضاحي خلفان وعبد الخالق عبد الله وآخرين واكتبوا دائما مثلما يفعلوا ” .

المصادر قالت أن طارق صالح تحدث أيضا عن التحركات الإقليمية وخارطة النفوذ والسباق للهيمنة .

وأشار إلى أن التواجد الإماراتي الواسع في جنوب اليمن ، وتعزيز الأمريكيين ، وقوى إقليمية ودولية أخرى لتواجدهم في المنطقة ” هو في إطار السباق لتقاسم تركة الدولة السعودية “.

وقال إن ” انا مقتنع أن السعودية ستنهار وهذه الترتيبات والسباق من أجل تقاسم الكعكة” .

وعاد مجددا للقول :” الامارات هي الوجه الجديد للشرق الأوسط وسنكون ذراعها القوي في اليمن ” .

ويرفض نجل شقيق صالح الاعتراف بحكومة ” هادي” ، أو القتال تحت رايتها ، لكنه لا يمانع من التنسيق مع وحدات موالية لهادي في المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران .

واواخر ديسمبر من العام 2017 تمكن الحوثيون من قتل الرئيس اليمني السابق صالح ، بعد أعوام من التحالف السياسي والعسكري معهم ” في مواجهة السعودية وحكومة هادي” .

غير أن طارق صالح ، نجح في الافلات من قبضة الحوثيين ، وانتقل إلى المعسكر المناوئ لهم وتلقى رعاية ودعما من دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشريك المغضوب عليه من الحكومة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن .