معارك ضارية تودي بحياة قيادات حوثية بارز

قتل العشرات من مسلحي وقيادة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار، في معارك وغارات بجبهات القتال مع قوات الحكومة الشرعية والتحالف العربي على الحدود اليمنية - السعودية.

وأكدت مصادر طبية بمدينة ذمار وصول عشرات القتلى خلال الأسبوع الأخير، من بينهم قيادات عسكرية وأمنية حوثية بارزة.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين قتلى القيادات الانقلابية الذين استقبلتهم ثلاجة مستشفى ذمار العام، هذا الأسبوع؛ "قيس الهمداني، مصطفى زبن الله الشبيبي، محمد نجيب الحاذق، أبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي" وآخرون.

Advertisements

وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية، بعد خسارتها للكثير من مقاتليها، وبعد رفض القبائل في محافظة ذمار رفدها بمزيد من المقاتلين، اضطرت إلى إرسال بعض قياداتها، للقتال في جبهات الحدود.

وبالتزامن مع استقبال ثلاجة مستشفى ذمار العام عشرات من الجثث الحوثية، يتوسع الحوثيون في إنشاء مزيد من المقابر.

إلى ذلك قالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شنت غارات جديدة على تحركات وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.