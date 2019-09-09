أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 09/09/2019 في السوق المصرفية السوداء، حسب موقع “عرب نيوز” الإخبارية:
العملة
سعر البيع
سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`
600
606
سعر الريال السعودي
158
160
سعر الدرهم الإماراتي
160
162
أسعار اليورو الأوروبي
648
651
أسعار الجنيه الاسترليني
700
704
أسعار الدولار الكندي
435
438
سعر جنيه مصري
35
36
سعر الريال القطري
156
157
سعر الدينار الكويتي
1904
1914
أسعار الريال العماني
1505
1515
أسعار الدينار الأردني
816
820
أسعار الدينار البحريني
1429
1458
سعر الرنجت الماليزي
139
140
سعر رمبي صيني
87
88
سعر دينار جزائري
5
6
سعر دينار ليبي
406
411
أسعار الليرة التركي
98
99
سعر روبية هندي
8
9
أسعار بير أثيوبي
19
20
سعر فرنك سويسري
597
601
أسعار دولار أسترالي
388
391
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة .. اسعار الصرف الان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.