مباشر من محلات الصرافة .. اسعار الصرف الان!

أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 09/09/2019 في السوق المصرفية السوداء، حسب موقع “عرب نيوز” الإخبارية: العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 600 606 سعر الريال السعودي 158 160 سعر الدرهم الإماراتي 160 162 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704 أسعار الدولار الكندي 435 438 سعر جنيه مصري 35 36 سعر الريال القطري 156 157 سعر الدينار الكويتي 1904 1914 أسعار الريال العماني 1505 Advertisements 1515 أسعار الدينار الأردني 816 820 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 139 140 سعر رمبي صيني 87 88 سعر دينار جزائري 5 6 سعر دينار ليبي 406 411 أسعار الليرة التركي 98 99 سعر روبية هندي 8 9 أسعار بير أثيوبي 19 20 سعر فرنك سويسري 597 601 أسعار دولار أسترالي 388 391

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