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مباشر من محلات الصرافة .. اسعار الصرف الان!

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أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 09/09/2019 في السوق المصرفية السوداء، حسب موقع “عرب نيوز” الإخبارية:

العملة

سعر البيع

سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي`

600

606

سعر الريال السعودي

158

160

سعر الدرهم الإماراتي

160

162

أسعار اليورو الأوروبي

648

651

أسعار الجنيه الاسترليني

700

704

أسعار الدولار الكندي

435

438

سعر جنيه مصري

35

36

سعر الريال القطري

156

157

سعر الدينار الكويتي

1904

1914

أسعار الريال العماني

1505

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1515

أسعار الدينار الأردني

816

820

أسعار الدينار البحريني

1429

1458

سعر الرنجت الماليزي

139

140

سعر رمبي صيني

87

88

سعر دينار جزائري

5

6

سعر دينار ليبي

406

411

أسعار الليرة التركي

98

99

سعر روبية هندي

8

9

أسعار بير أثيوبي

19

20

سعر فرنك سويسري

597

601

أسعار دولار أسترالي

388

391

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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