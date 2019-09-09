الاكثر مشاهدة - عــاجل : اشتعال عود الثقاب واندلاع معارك عنيفة في أبين.. ووصول تعزيزات ضخمة.. وهذا ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : اشتعال عود الثقاب واندلاع معارك عنيفة في أبين.. ووصول تعزيزات ضخمة.. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة في مديرية المحفد بأبين، بين مسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وقوة عسكرية قادمة من محافظة شبوة كانت في طريقها الى مناطق العرقوب وشقرة.

وقال مصدر بالحزام الأمني بالمحفد، أن شاحنتين كبيرة ومتوسطة محملتان بالسلاح ومختلف انواع الذخائر كانت في طريقها لمنطقة العرقوب، واذات الاشتباكات لقطع الطريق.

Advertisements

​

​​​​​​

​​​​​​​​​​

واشار المصدر أن قوة عسكرية جاءت للتعزيز مما أدى الى اندلاع اشتباكات عنيفة لتتدخل بعض المسلحين لفض الاشتباكات واخراج القوات العسكرية من المنطقة.