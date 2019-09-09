الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا : تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، نجيب العوج، إن الحكومة اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني لتحقيق استقرار أسعار الصرف.



وأشار العوج، في تصريحات صحافية، أن الاتفاق مع البنك الدولي، شمل أيضاً تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن على العودة إلى السوق اليمنية، وترتيبَ التسهيل لتقديم تأمين الاستثمار. وأضاف العوج أن الاتفاق مع البنك الدولي لتحقيق استقرار أسعار الصرف يأتي من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.

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وكشف وزير التخطيط أن البنك الدولي وافق على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة.

وتشهد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ارتفاعًا شبه مستمر.