الاكثر مشاهدة - عاجل : البيض يفاجئ الجميع ويعلن لأول مرة موقفه من حوار جده ..شاهد ماذا قال؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البيض يفاجئ الجميع ويعلن لأول مرة موقفه من حوار جده ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف قيادي جنوبي المفاوضات الجاري الترتيب لها في جدة، بأنها فرصة حقيقية للجنوبيين، وبنفس الوقت تضع الجميع أمام مسؤوليتهام الحقيقية. وأكد نجل الرئيس علي سالم البيض ، أن المفاوضات الأخيرة ستضع الجميع أمام مسؤولياته ودوره الحقيقي. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​ وقال هاني سالم البيض في تغريدة له على “تويتر” مقومات الاعتراف بالنسبة للجنوبيين ككيان ودولة قادمة وقد تمثلت في التعامل مع المجلس الانتقالي كطرف ندي للشرعية. وتساءل البيض” فمن صاحب السيادة في هذه المفاوضات فالمفاوضات تخفي ما وراءها ولكنها بداية جيدة لمعادلة سياسية جديدة أكثر وضوحاً وفعالية. مشيراً إلى أنها ستضع الجميع أمام مسؤولياته ودوره وحجمه الحقيقي.

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