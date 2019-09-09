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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الموت يفجع الاسرة الملك سلمان ...والديوان الملكي يصدر بيان

قام الديوان الملكي السعودي

بالاعلان عن وفاة احد أمراء العائلة المالكة.

وبسحب وكالة الأنباء السعودية "واس" قإن الديوان الملكي أصدر بيانا، أمس الأحد، أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

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وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".

وأفاد البيان بأنه سيصلى على الأمير المتوفي، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة السعودية الرياض