شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السلطات المصرية ترحل أحد قيادات المؤتمر البارزة بعد لقائه الأخير في قناة الحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رحلت السلطات المصرية عضو مجلس شورى ورئيس حزب المؤتمر بالحديدة عصام شريم، بعد انتقاده للتحالف في مداخلة على قناة الحدث بطلب من الإمارات والسعودية.

وقال الدكتور شريم في تغريدة على "تويتر" من مطار القاهرة مع اسرتي لكم كل الود وإلى لقاء، مضيفا "على مشارف الذهاب

جديد الحدث أونلاين:

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وكان الدكتور شريم قد انتقد في تعليقه على ضربة التحالف للجيش في عدن وأبين، قائلا على قناة الحدث، "على الاشقاء في التحالف ان يتركونا وشأننا وسنذهب للحوار مع الحوثيين ولو في طهران".

وأضاف "انا عارف ان هذا هو اللقاء الاخير لي على قناة الحدث".

كما ان الشريم انتقد في المقابلة على قناة الحدث مايقوم به التحالف باليمن من عبث ومنع عودة الرئيس والحكومة الشرعية إلى اليمن، وغلق المطارات والموانئ،..!

واقدم طيران الإمارات الاسبوع الماضي بشن عدد من الغارات الجوية على قوات الجيش الوطني في عدن وأبين خلفت اكثر من 300 قتيل وجريح.